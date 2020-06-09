В Госдуму внесли законопроект об упрощении правил использования легких воздушных судов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа депутатов во вторник внесла в Госдуму законопроект, призванный упростить правила использования легких и сверхлегких воздушных судов. Текст опубликован в думской электронной базе.

Как отмечают авторы в пояснительных материалах, в последние годы получили широкое распространение коммерческие полеты с пассажирами с использованием легких и сверхлегких воздушных судов общего назначения без сертификата эксплуатанта и лицензии, "которые являются обязательными при выполнении воздушной перевозки пассажиров или авиационных работ за плату". "Это, как правило, так называемые, экскурсионные (обзорные, демонстрационные) полеты", - поясняют авторы, указывая, что судами на основании исков транспортных прокуроров такая деятельность подлежит запрету.

"Предъявляемые повышенные требования не позволяют активно использовать сверхлегкие и легкие воздушные суда, включая тепловые аэростаты и планеры, в интересах граждан РФ, в том числе для перевозок в удаленных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в пояснительной записке.

Предложения разработчиков законопроекта

Законопроектом вводится возможность осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием таких судов без обязательной сертификации с направлением уведомления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Согласно действующей редакции Воздушного кодекса РФ, максимальная взлетная масса сверхлегкого воздушного судна составляет не более 495 кг без учета массы средств спасания. Законопроектом предлагается повысить предельную массу до 650 кг. "Проектируемые изменения позволят обеспечить необходимый уровень эксплуатационной надежности и безопасности при относительно простых процедурах подтверждения и поддержания летной годности сверхлегких воздушных судов", - утверждают разработчики.

Кроме того, инициативой предусмотрены поправки в Воздушный кодекс, которые повышают прозрачность использования судов с массой конструкции менее 115 кг. Согласно пояснительной записке, "предусмотрено упорядочивание понятия индивидуальной подготовки пилотов легких и сверхлегких воздушных судов и соответствующих процедур подготовки, включая формирование законных оснований для установления к таким пилотам требований в федеральных авиационных правилах".

Помимо этого, вводится возможность проведения послеполетного досмотра в условиях, когда предполетный досмотр проводился в аэропорту или на воздушном судне без применения технических и специальных средств.

Среди других новелл - введение отсутствующих сейчас требований к визуальным и электронным учетным опознавательным знакам для сверхлегких пилотируемых воздушных судов и беспилотников.