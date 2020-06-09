ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не проходил диспансеризацию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Диспансеризацию в этом году успели пройти 16% россиян, что на 3% меньше, чем в прошлом, каждый пятый респондент никогда не проходил этот профилактический медицинский осмотр, следует из результатов исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных во вторник на его сайте.

"В этом году проходили диспансеризацию 16% наших соотечественников, а в течение последних трех лет - 44%. Сообщили, что никогда не проходили диспансеризацию, 21% россиян", - говорится в результатах исследования.

По данным соцопроса, 31% россиян оценивают свое здоровье как хорошее, 8% - как очень хорошее, 51% респондентов охарактеризовали свое здоровье как удовлетворительное. При этом 8% ответили, что оценивают свое здоровье как плохое и 2% - как очень плохое.

Физкультурой и спортом с различной частотой занимаются около 75% россиян. Показатели пристрастия россиян к курению по сравнению с прошлым годом практически не изменились. В 2020 году, как и в 2019-м, 52% ответили, что никогда не курили. Одну пачку сигарет в день или больше выкуривают 17% респондентов, несколько сигарет в день выкуривают 9% опрошенных. Алкогольные напитки употребляют 63% россиян, из них 6% выпивают несколько раз в неделю, 17% - два-три раза в месяц, 16% - раз в месяц, 24% - реже раза в месяц. Не употребляют алкоголь 37% россиян, что на 4% больше, чем в 2019 году.

При выборе продуктов питания россияне в первую очередь обращают внимание на цену, во вторую - на качество продуктов, на третьем месте - свежесть, вкусовые качества на четвертом месте. В период самоизоляции в рационе 82% опрошенных россиян ничего не изменилось, 6% респондентов стали есть более здоровую пищу, 11% - менее здоровую, но вкусную. Свыше четверти (26%) опрошенных стали больше есть еду, приготовленную дома, у 70% в этом плане ничего не изменилось. В период пандемии 11% россиян стали чаще покупать овощи и фрукты, 4% - мясо и морепродукты, 3% - крупы и макаронные изделия.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 30 мая 2020 года. В каждом опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.