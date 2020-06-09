{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым в Москве считает, что артист должен понести наказание

Он отметил, что для артиста не нужно делать исключений
© ГУ МВД по Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве Валерий Захаров считает, что артист должен понести наказание. Об этом он сказал на видео, обнародованном пресс-службой столичного ГУ МВД России.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"По большому счету без разницы - артист, не артист, чиновник, простой. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует <...>. Он [Михаил Ефремов] такой же гражданин, так же платит налоги, почему ему должны сделать исключение", - сказал Валерий Захаров, отвечая на вопрос о том, должен ли артист понести наказание.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
Пандемия коронавируса нового типа
В Крыму продлили масочный режим
Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий
Читать полностью