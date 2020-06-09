Брат погибшего в ДТП с Ефремовым в Москве считает, что артист должен понести наказание

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве Валерий Захаров считает, что артист должен понести наказание. Об этом он сказал на видео, обнародованном пресс-службой столичного ГУ МВД России.

"По большому счету без разницы - артист, не артист, чиновник, простой. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует <...>. Он [Михаил Ефремов] такой же гражданин, так же платит налоги, почему ему должны сделать исключение", - сказал Валерий Захаров, отвечая на вопрос о том, должен ли артист понести наказание.