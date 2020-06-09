"Автодор" изменит скоростной режим на участке М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" ограничит скорость движения на участке трассы М-4 "Дон" в районе г. Аксай в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что ограничения вводятся на период с 10 по 30 июня текущего года.

"С 1060-го по 1062-й километр трассы М-4 "Дон" при движении из Краснодара в сторону Аксая и Москвы скорость будет ограничена - 70 км/ч на подходах к мосту и 50 км/ч - на самом мосту. <...> Движение будет организовано по одной из трех полос. С 23:00 до 06:00 11-12 июня 2020 года будет закрыто движение по съезду на улицу Левобережная", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы компании, схема движения по основному ходу трассы не изменится.