Новый метод проверки водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе направлен в Общественную палату РФ на обсуждение. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Александр Быков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"На сегодняшний день проект изменения в постановление [правительства] направлен в Общественную палату для общественного обсуждения. Надеюсь, в ближайшее время мы получим заключение Общественной палаты и дальше продолжим работу уже в правительстве над этим документом", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии проекта.

По словам Быкова, такое техническое средство не является алкотестером, но поможет ускорить процедуру проверки водителей. "Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет - без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение", - пояснил он.

Быков отметил, что новый метод проверки будет применяться на дорогах, где возможно пустить движение в одну полосу. "Фактически другие полосы выставят для использования этих технических средств. И в короткий промежуток времени, 20-30 минут, весь поток, 100% водителей, будут проверены с использованием этих технических средств. Таким образом, водители будут понимать, что в любом месте, в любое время они могут быть проверены на употребление <...> алкоголя, и это нам позволит, опять же, часть водителей удержать от выезда на дорогу в состоянии опьянения", - сказал он.

Генерал также добавил, что в ГИБДД ожидают разрешение Минздрава на использование базы граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

"Мы прекрасно понимаем, что после окончания срока лишения [прав], когда водитель был привлечен за вождение в состоянии алкогольного опьянения, они нам предоставляют медицинскую справку. Выборочная проверка показала, что практически значительная часть этих людей не была у нарколога, а более того, некоторые состояли на учете как лица страдающие алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Если у нас будет доступ к медпоказаниям, то эти справки, которые выдаются на сегодняшний день, они будут иметь совершенно другой вес. Наверное, надо ставить эту работу на систему и перепроверять уже системно все 100% водителей, которые попадают в поле нашего зрения", - заключил Быков.