Столкновение теплых и прохладных масс вызвало сильные грозы и дожди в СЗФО

ТАСС, 9 июня. Теплые воздушные массы с материковой части РФ столкнулись с холодным воздухом Атлантики и Балтийского моря над территорией Северо-Запада России и вызвали сильные дожди и грозы в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, сообщили ТАСС во вторник центре погоды "Фобос".

"Этот фронт распространился от Прибалтики - Калининград, прибалтийские республики, стык в Ленинградской, Псковской, Новгородской, юга Карелии и дальше на Архангельскую область. Через эти регионы как раз протянулся этот фронтальный раздел, который провоцирует такие опасные явления погоды", - сказал представитель центра.

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях во вторник сообщали о подтоплениях проезжей части дорог на проспекте Славы, в Рыбацком и в ряде других районов были и сообщения о поваленных деревьях и повреждениях градом стекол автомобилей. В управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС сообщили, что самолеты, вылетевшие в Петербург из Москвы и Ухты, были вынуждены уйти на второй круг перед посадкой в аэропорту из-за сильного дождя.

Ливень с громом и молниями во вторник днем обрушился и на часть районов Псковской области. Непогода не привела к массовым отключениям электричества и нарушениям в работе коммунальных служб. В социальных сетях жители Пскова выложили несколько постов с последствиями сильного ветра. В частности, на одной из центральных улиц города упало дерево, создав помехи движению транспорта.

В Новгородской области жители в социальных сетях также сообщали о поваленных деревьях. В Главном управлении МЧС по региону ТАСС сообщили, что в области прогнозировалось усиление ветра до 15 м/с, сильный дождь с грозой, и прогноз оправдался, но сообщений о пострадавших не поступало. "В результате прохождения грозового фронта в области нарушено электроснабжение в семи районах - 92 населенных пунктах, в которых проживает около 9 тыс. человек, повалено несколько деревьев", - сказали ТАСС в ведомстве. Ущерб сейчас уточняется, ситуация находится на контроле у региональных властей, добавил собеседник.

В ГУ МЧС по Архангельской области ТАСС сообщили, что грозы, местами с градом и ливнем, а также и усиление ветра до 15-20 м/с ожидаются в регионе предстоящей ночью и днем 10 июня.