Роскачество рекомендует не покупать нарезку из супермаркетов и не пить парное молоко с рук

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роскачество рекомендует не покупать нарезку сыра и мяса из супермаркетов и не пить парное молоко, купленное с рук, поскольку эти продукты могут быть заражены кишечной палочкой. Об этом говорится в сообщении организации.

"В супермаркетах избегайте покупок нарезки, потому как слайсеры (аппарат для нарезки) обычно не стерилизуют после каждого использования. Следовательно, если один продукт был заражен кишечной палочкой, бактерии могут распространиться на другие виды мяса и сыра, нарезанные на том же слайсере", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить только кипяченую воды и не употреблять парное молоко, купленное с рук. Бактерии группы кишечной палочки также могут встречаться в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясе, мясных полуфабрикатах, в молочных продуктах, например в молоке, глазированных сырках, творожной массе, кефире. Их наличие может свидетельствовать о плохом санитарном состоянии производства или о нарушении условий перевозки и хранения.

При попадании в организм бактерий кишечной палочки можно получить пищевое отравление, особенно людям с ослабленной иммунной системой и маленьким детям. Как пояснили в Роскачестве, такие бактерии погибают при температуре 60 градусов через 15 минут. Одной из самых стойких бактерий эксперты называют сальмонеллу, бактерии которой хорошо переносят низкие температуры, в колбасных изделиях сохраняются до шести месяцев, в замороженном мясе и яйцах - до одного года, на овощах и фруктах - 5-10 дней, в молоке - до 20 дней, в сливочном масле - до 120 дней, на яичной скорлупе - до 24 дней. В молоке и мясе даже при низкой положительной температуре сальмонеллы способны размножаться.

Такие бактерии при нагревании до 56 градусов погибают только через 45-60 минут, при температуре 70 градусов - через 5-10 минут, при кипячении - мгновенно. Для того, чтобы не стать жертвой сальмонеллеза, эксперты рекомендуют не пить воду из открытых источников, речек и ручьев, воздержаться от бифштексов с кровью, парного молока, плохо прожаренной глазуньи, а также не пить сырые яйца, иметь разные разделочные доски для хлеба, мяса и овощей, не пробовать на вкус сырой фарш и, конечно, тщательно мыть руки после приготовления из сырых продуктов и перед едой.

Другие бактерии - бруцелла - встречаются в молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе и могут привести к заболеванию с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и половой систем - бруцеллезу. Такие бактерии при нагревании до 55 градусов погибают в течение часа, при 70 градусах - через 10 минут, при 80-95 градусах - через пять минут, при кипячении - через несколько секунд. Для того, чтобы их избежать, не стоит покупать молочные и мясные продукты с рук на стихийных рынках, придорожных лотках и у частных владельцев, которые не имеют ветеринарных документов о безопасности продуктов.

Другие виды бактерий

Кампилобактерии могут жить в кишечном тракте животных и домашней птицы. Вызываемая этими бактериями инфекция кампилобактериоз чаще всего передается через мясо зараженных животных и приготовленных из них продуктов. В связи с этим необходимо полностью прожаривать и проваривать мясо птицы, а также соблюдать правила гигиены и следить за тем, чтобы сырое мясо не соприкасалось со свежими овощами, которые идут на салат и с хлебом

Как сообщили в Роскачестве, личинки анизакиды встречаются в плохо просоленной сельди, сырой или слегка присоленной рыбе (например, хеке, минтае), ракообразных и моллюсках. "В обычных солевых и уксусных растворах, используемых для приготовления рыбы, личинки анизакид могут сохранять жизнеспособность в течение многих дней и даже месяцев. Важно не использовать одни и те же разделочные доски для сырой рыбы и других продуктов, которые не проходят термическую обработку", - пояснили специалисты.

Листерии - это бактерии, которые попадают в организм человека из некачественных или загрязненных продуктов питания. Они могут быть в плохо промытых овощах, фруктах и зелени, в молоке, мясе, рыбе (особенно озерной), в готовых к употреблению продуктах. Клостридии - анаэробные спорообразующие микроорганизмы, распространенные в почве, воде. Присутствие клостридий в продуктах может быть связано с нарушением технологического режима на производстве, а пищевое отравление, возникшее из-за них, сопровождается спазмами желудка и диареей.

"Если видите, что крышка на банке (консервах) вздулась, такой продукт есть нельзя. Сырье для домашних заготовок тщательно промывайте, обязательно стерилизуйте, храните в холодильнике. Не покупайте мясные, овощные, особенно грибные, консервы с рук", - подчеркнули в Роскачестве.