Поэтапный выход из режима самоизоляции в Дагестане начнется с 15 июня

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Дагестане планируется снимать поэтапно с 15 июня. Об этом сообщается на сайте главы республики во вторник по итогам заседания регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса под руководством руководителя региона Владимира Васильева.

"Руководитель региона [Владимир Васильев] акцентировал внимание на том, что всем руководителям [муниципалитетов] хватило мужества и ответственности принять непростое решение и взять ответственность за то, что до сих пор ограничительные меры продолжают действовать. В этой связи приоритетными он назвал рекомендации профильных ведомств. Время, оставшееся до перехода к снятию ограничений, ориентировочно это произойдет с 15 июня, глава Дагестана призвал использовать для работы с людьми", - говорится в сообщении.

Владимир Васильев сообщил, что пять муниципальных районов и один муниципальный участок посчитали снятие ограничений "категорически преждевременным", а 41 муниципалитет заявил "о необходимости применения различных видов и подходов к снятию ограничений, но при этом определяющими названы требования и рекомендации Роспотребнадзора".

В ходе совещания руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов сообщил, что анализ ситуации "позволяет делать вывод о стабилизации и снижении интенсивности эпидпроцесса, что говорит о положительной динамике, но в то же время на фоне общей улучшающейся ситуации еще имеет место очаговое распространение процесса, в рамках которого необходимо проведение дополнительных мероприятий".

"Подводя итоги, Николай Павлов заявил, что в целом ситуация по республике пока не позволяет принять решение о переходе к первому этапу снятия ограничений. В то же время, сказал он, отмечается стойкая позитивная динамика, которая через некоторое время даст положительный результат и возможность перехода к первому этапу", - сообщается на сайте.

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 9 июня в Дагестане зарегистрировано 6 077 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 107 случаев выявлены за последние сутки. С начала пандемии в регионе 4 611 человек выздоровели, 309 человек умерли. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.