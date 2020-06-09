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ДТП с участием Михаила Ефремова

Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую с актером

Вдова завила также, что представители Михаила Ефремова не связывались с ней после ДТП

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вдова погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве Ирина Стерхова не намерена идти на мировую с актером. Об этом она заявила во вторник в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

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"Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из двенадцати [лет] половину действительно пусть посидит", - сказала она.

По словам Стерховой, представители Ефремова не связывались с ней после ДТП.

Московская полиция предъявила актеру обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.

Во вторник Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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