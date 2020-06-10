Более 11 тыс. выпускников примут участие в ЕГЭ в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который в этом году начнется с 3 июля, в Дагестане сдадут более 11 тыс. выпускников, условия для этого в республике созданы, говорится в сообщении на сайте главы Дагестана по итогам заседания регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса под руководством руководителя региона Владимира Васильева.

"Вице-премьер - [министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова] сообщила, что экзамен будут сдавать 11 035 человек. И уже сейчас совместно с главами муниципалитетов начата работа по обеспечению безопасного проведения экзамена. Всю эту работу необходимо провести до 25 июня, после чего будет осуществлена проверка готовности. Уммупазиль Омарова высказала мнение, что все условия для того, чтобы в республике экзамен был проведен на хорошем организационном уровне, созданы", - говорится в сообщении.

Глава Минобрнауки республики отметила, что государственная итоговая аттестация будет проводиться в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора. Вместе с тем, сообщила Омарова, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции "особое внимание будет уделено рекомендациям Роспотребнадзора".

"Обращаясь к главам муниципалитетов, она добавила, что, помимо традиционных требований, связанных с техническим оснащением пунктов проведения экзаменов, необходимо и правильно выстроить работу по организации противоэпидемических мероприятий. Среди них - проведение термометрии, обеспечение средствами индивидуальной защиты и бутилированной водой в необходимом количестве, дезинфекция и так далее", - сообщается в тексте.

Глава Дагестана призвал глав муниципалитетов "держать на особом контроле обеспечение безопасности во время проведения ЕГЭ" и при этом поблагодарил всех, кто причастен к формированию честного и прозрачного процесса сдачи ЕГЭ в республике, за неформальный подход к данной работе. "Я прошу прислушаться к тем рекомендациям, которые прозвучали. Нельзя, чтобы по техническим причинам ставилась под сомнение объективность сдачи экзаменов, а значит, труд педагогов и учеников. Отнеситесь к этому самым серьезным образом", - приводятся на сайте слова Васильева.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна ЕГЭ начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в сдаче экзамена в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.