В Дагестане выделят дополнительно 263 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана направят более 263 млн рублей на дополнительное финансирование стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте главы республики по итогам заседания во вторник регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса под руководством руководителя Дагестана Владимира Васильева.

"Премьер-министр региона Артем Здунов также сообщил, что распоряжение, предусматривающее дополнительное финансирование выплат стимулирующего характера медицинским работникам, на сумму более 263 млн рублей, о котором говорилось в начале совещания, уже подписано", - говорится в сообщении.

В ходе совещания министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов доложил о принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской помощи больным внебольничной пневмонией и новым коронавирусом, а курирующий здравоохранение первый вице-премьер республики Анатолий Карибов сообщил, что подготовлен проект распоряжения правительства региона о дополнительном финансирование выплат медицинским работникам на сумму более 263 млн рублей.

Расширение перечня получающих выплаты

В начале июня сообщалось, что правительство Дагестана расширило перечень медицинских работников, получающих стимулирующие выплаты за нагрузку при работе, связанной с борьбой с распространением коронавируса.

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление, дополнительные выплаты предусматриваются медперсоналу и водителям машин скорой помощи, задействованным в оказании помощи заразившимся новой коронавирусной инфекцией и больным внебольничными пневмониями.

Кроме того, выплаты предусмотрены врачам-эпидемиологам и их помощникам, медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь больным с внебольничными пневмониями, на которых не распространяется право на получение стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета.

В перечень также внесли медработников Республиканского диагностического центра и Диагностического центра Махачкалы, задействованных в оказании услуг по лабораторно-диагностическим исследованиям гражданам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией.

Ранее председатель правительства Дагестана Артем Здунов на сессии республиканского парламента сообщил, что врачи и медицинские работники Дагестана, не вошедшие в категорию получателей федеральных стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусом, получат такие выплаты из регионального бюджета. Кроме того, врачи и медицинские работники республики получили федеральные стимулирующие выплаты за апрель.

О ситуации в регионе

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 9 июня в Дагестане зарегистрировано 6 077 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 107 случаев выявлены за последние сутки. С начала пандемии в регионе 4 611 человек выздоровели, 309 человек умерли. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.