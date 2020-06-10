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Пандемия коронавируса нового типа

Попова заявила, что масочный режим остается во всех регионах

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что "специального специфического средства защиты, такого, как вакцина", пока еще нет, поэтому стоит беречь свое здоровье и соблюдать все рекомендации

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Масочный режим сохраняется во всех регионах России, несмотря на снятие ограничений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете "Комсомольская правда".

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"Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим", - сказала она.

Попова также напомнила, что "специального специфического средства защиты, такого, как вакцина", пока еще нет, в связи с этим стоит беречь свое здоровье и соблюдать все рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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