Попова заявила, что масочный режим остается во всех регионах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Масочный режим сохраняется во всех регионах России, несмотря на снятие ограничений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете " Комсомольская правда ".

"Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим", - сказала она.

Попова также напомнила, что "специального специфического средства защиты, такого, как вакцина", пока еще нет, в связи с этим стоит беречь свое здоровье и соблюдать все рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.