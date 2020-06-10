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Пандемия коронавируса нового типа

Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ допустил, что российская система здравоохранения, возможно, просто более эффективная, чем в других странах. По этой причине она позволяет сохранить жизни большего числа людей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения журналистов телеканала СNN о занижении данных о смертности в России от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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В интервью телеканалу, которое вышло в эфир во вторник, в ответ на реплику журналиста о том, что указанная статистика якобы может быть заниженной, поскольку в РФ от данного заболевания умирает меньше людей, чем в ряде других стран, Песков подчеркнул: "Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?"

Говоря о количестве выявленных в РФ случаев заражения, Песков констатировал: "В нашей стране проводят как можно больше тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете [случаев заражения]".

На вопрос о том, как сказалась пандемия на рейтинге президента России Владимира Путина, Песков ответил: "Президент Путин не раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг. В политике, если вы на самом деле являетесь государственным деятелем, вам не следует думать о своем рейтинге. Поскольку, если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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