Начштаба ВМС США распорядился убрать флаги конфедератов с объектов флота

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился избавиться от флагов армии конфедератов на объектах флота. Соответствующее распоряжение распространила во вторник пресс-служба ВМС.

"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) я распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках, - отмечается в тексте. - Распоряжение призвано обеспечить единство подразделений, сохранить должный порядок и дисциплину, подтвердить такие ключевые ценности флота, как честь, мужество и преданность".

Как сообщил в понедельник телеканал CNN, министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, которые были названы в честь командующих армией конфедератов.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США в 1861-1865 годах. Во время Гражданской войны (1861-1865 годы) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако некоторые символы конфедератов остались в южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелась в стране с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызвавшей массовые акции протеста в США и во многих других странах. Полицейские использовали при задержании Флойда 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.