Эксперт: долговременные последствия заражения коронавирусом изучены недостаточно

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Ученым еще предстоит изучить долговременные негативные последствия заражения коронавирусом. Как сообщила во вторник телекомпания CNN, такое мнение выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на международной видеоконференции BIO, проходящей с 8 по 12 июня.

"Мы не можем пока всесторонне оценить, что происходит, когда человек инфицирован, когда он тяжело болеет и когда выздоравливает", - отметил он.

"Каковы долговременные устойчивые последствия такой инфекции?" - задался вопросом эксперт. Он подчеркнул, что пока у исследователей недостаточно данных о том, как будут чувствовать себя пациенты после выздоровления, например, через шесть месяцев. "Мы не знаем, насколько полным или частичным было выздоровление, - пояснил Фаучи. - Поэтому нам еще необходимо многое изучить".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,97 млн случаев заражения новым коронавирусом и умерли свыше 111,7 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.