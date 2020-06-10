В компании Twitter одна из дат отмены рабства в США объявлена праздничным днем

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил 19 июня ежегодным праздничным днем для сотрудников этой американской компании на территории США.

"Компании Twitter и Square объявляют 19 июня праздничным днем в США на веки вечные. День чествования, образования и единения, - написал он во вторник в своем Twitter. - Страны и регионы мира отмечают собственные дни освобождения от рабства. Мы будем работать над тем, чтобы сделать эти даты праздничными в нашей компании там, где она присутствует".

Конец рабству в Соединенных Штатах положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865). 1 января 1863 года он издал прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к американской конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в штате Техас. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло. День освобождения 19 июня ежегодно отмечается сейчас в 47 из 50 штатов страны.