Джорджа Флойда похоронили в пригороде Хьюстона

Церемония прощания в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне началась примерно в 11:00 по местному времени и продлилась около четырех часов. В отличие от публичной церемонии в понедельник, которую посетили несколько тысяч человек, приехавших со всех концов Соединенных Штатов, мероприятие во вторник было закрыто для широкой публики. На нем присутствовали не более 500 человек - семья, близкие, друзья покойного, политики, проповедники, общественные лидеры.

Погребению предшествовала торжественная церемония, в ходе которой к близким Флойда обратились духовные лидеры, политики, общественные деятели. Примерно в 18:00 по местному времени (02:00 мск) гроб с телом покойного был захоронен на мемориальном кладбище в Перленде - пригороде Хьюстона.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), прошли во вторник в предместье Хьюстона - крупнейшего города штата Техас. Закрытое траурное мероприятие, на которое были допущены лишь члены семьи, друзья покойного и ограниченный круг гостей, транслировалось американскими телекомпаниями, в том числе CNN .

Большинство присутствовавших были одеты в черные траурные цвета, а члены семьи Флойда - во все белое. "До тех пор, пока я дышу, я буду бороться за правосудие для Перри (второе имя Флойда - прим. ТАСС)", - заявила на церемонии племянница покойного, с которой, как отмечала ранее телекомпания CNN, они были особенно близки.

"Кое-кто предлагал сделать Америку вновь великой, но разве она хоть когда-то была великой? - обратилась она к присутствовавшим. - Давайте же положим конец убийствам на почве ненависти".

"Не трагедия, а преступление"

С самого начала было объявлено о том, что церемония будет носить характер торжеств - в память о "славной жизни Джорджа Флойда". "Он будет заботиться о нас", - звучали слова одной из многочисленных композиций в религиозном жанре госпел, исполнявшихся разными артистами под аккомпанемент небольшого оркестра.

"Жизни таких людей, как Джордж, не будут иметь значения, пока кто-то не заплатит цену за то, что их больше нет с нами, - обратился к собравшимся проповедник и один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон. - Это была не трагедия, это было преступление". "Твоя семья будет скучать по тебе, Джордж, - продолжил он. - Но народ навсегда запомнит твое имя, потому что твоя шея представляла каждого из нас".

Политики не остались в стороне

Видеообращение к скорбящим в связи со смертью Флойда записал бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре.

"Мы не имеем права закрывать на это глаза. Нельзя оставлять это позади, думая о том, что мы можем вновь позволить себе не замечать расизм, который ранит наши души, систематическое насилие, отравляющее жизнь Америки", - указал политик. В понедельник он в частном порядке встретился с семьей покойного.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, выступая перед собравшимися, заявил, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда. "Мы чтим его память не потому, что он был идеален, а потому, что после того, как последний глоток воздуха вырвался из его груди, мы все вновь обрели возможность дышать", - заявил градоначальник.

"Он был виновен лишь в том, что родился черным, - заявил конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин. - Это единственный его проступок".

Похороны

По окончании церемонии прощания гроб с телом Флойда был помещен в катафалк, на котором его отвезли на мемориальное кладбище в Перленде примерно в 20 км от церкви. Там бронзовый гроб, выкрашенный золотой краской, был водружен на белоснежную повозку, запряженную двумя белыми лошадьми. По пути похоронной процессии стояли люди, скандировавшие имя Флойда и выкрикивавшие его последние слова: "Я не могу дышать".

Гроб был доставлен к небольшой церкви, где родные смогли в последний раз проститься с Флойдом. Лишь на этом этапе члены семьи и организаторы похорон отказались от присутствия тележурналистов.

Флойд погребен рядом со своей матерью. На момент смерти ему было 46 лет. Место похорон было выбрано не случайно, так как Флойд родился в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина, однако вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне. В 2014 году он переехал в Миннеаполис, где 25 мая умер после задержания полицейскими.

Смерть афроамериканца

После смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.