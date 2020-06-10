Байден считает, что в США системный расизм существует повсюду

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Системный расизм существует в США не только в правоохранительных органах, он встречается повсеместно. Такое мнение бывший американский вице-президент Джозеф Байден, гарантировавший свое выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, выразил в интервью телекомпании CBS.

"Вне всяких сомнений", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, считает ли он, что среди американских правоохранителей существует системный расизм. Отрывок из интервью был опубликован во вторник в Twitter CBS​​​​​, полностью в эфир оно выйдет позднее в этот же день.

"Речь не только о правоохранителях, он повсюду - жилищная сфера, образование. Он везде, где мы что-то делаем. Это реально. <...> Это серьезно", - продолжил бывший вице-президент США. "Не все правоохранители являются расистами, <...> некоторые из них очень хорошие полицейские, но то, как это работает сейчас, мы видели слишком много примеров этого (расизма - прим. ТАСС)", - отметил Байден.

Тема системного расизма в правоохранительных органах США стала подниматься особенно часто в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Белые полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. Смерть Флойда привела к массовым акциям протеста по всей стране, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.