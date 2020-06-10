WP: власти Вашингтона запретили полиции использовать удушающий прием при задержании

ТАСС, 10 июня. Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил реформу полиции на фоне вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда протестов. Как сообщила газета The Washington Post , новые изменения подразумевают, в частности, запрет на использование удушающего приема при задержании, а также на применение резиновых пуль и химических раздражителей для разгона демонстрантов.

По информации газеты, внесенные изменения среди прочего обязывают городские власти в течение 72 часов публиковать имена полицейских, совершивших дисциплинарные проступки, а также видеозаписи с камер, размещенных на их униформе. Как сообщает издание, законопроект предлагает исключить допуск полицейских профсоюзов к рассмотрению дисциплинарных дел, внести изменения в работу наблюдательных групп, отслеживающих неправомерные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, новые положения подразумевают восстановление права на голосование для некоторых заключенных в тюрьме Вашингтона.

Как отмечает газета, принятые изменения будут действительны в течение 90 дней, а для последующего продления на 225 дней потребуется повторное голосование. При этом подчеркивается, что введение изменений, действующих на постоянной основе, возможно лишь после проведения публичных слушаний и нового голосования. По сведениям издания, несмотря на принятие ряда изменений, законодатели признают, что реформа не учитывает некоторых требований демонстрантов. В то же время городской совет допускает возможность перенаправления части средств, которые из столичного бюджета идут на финансирование нужд полиции, на общественные программы.

The Washington Post указывает, что мэр города Мюриэл Боузер ранее выступила с призывом повременить с вынесением решения и провести публичные слушания, о чем сообщила в обращении, переданном городскому совету во время заседания. "[Если] позволить обществу сделать вклад и предварительно проанализировать закон, это только поможет усовершенствовать и укрепить изменения в полицейской деятельности", - цитирует газета выдержки из обращения Боузер.