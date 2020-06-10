В аэропорту Камчатки развернут экспресс-тестирование прибывающих вахтовиков на коронавирус

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки ужесточают контроль за прибывающими на полуостров сезонными рабочими - с 11 июня в аэропорту развернут экспресс-тестирование на коронавирус всех, кто прилетает в составе организованных групп на вахтовые работы. Об этом сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

"С 11 июня будем применять экспресс-тесты, которые сразу показывают результат. Это поможет в какой-то мере заблокировать попадание в районы граждан с заболеванием. В ближайшее время врио министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский вылетит и проверит береговые заводы. Регулярные проверки - это наша гарантия, что решения оперштаба реализуются на практике", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Камчатки Владимира Солодова.

С 1 июня на Камчатке началась лососевая путина, на которую ежегодно прилетают около 10 000 человек из разных регионов страны. По поручению краевого министерства рыбного хозяйства всех вахтовиков во время их нахождения в обсерваторе тестируют на коронавирус за счет приглашающей стороны, и таким образом были выявлены уже 49 случаев заражения инфекцией нового типа у приезжих работников рыбохозяйственного комплекса.

Ранее в пресс-службе группы компаний "Золото Камчатки" ТАСС сообщали, что коронавирус обнаружен у 40 вахтовиков, прибывших на работу на горно-обоготительный комбинат "Аметистовое". Факт заражения удалось выявить также во время обсервации сотрудников.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 1 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 418 человек выздоровели, 25 умерли.