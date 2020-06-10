В Анадыре открылось обновленное отделение "Почты России"

ТАСС, 10 июня. Единственное отделение "Почты России" в Анадыре открылось после модернизации. Теперь жители региона смогут оставить заявку на обслуживание через мобильное приложение или на сайте компании, сообщила в среду пресс-служба "Почты России".

"В столице Чукотки открылось почтовое отделение нового формата обслуживания. После полной реконструкции отделение оснащено современным оборудованием", - сказали в пресс-службе.

Отделение, которое обслуживает около 16,5 тыс. человек, будет работать семь дней в неделю. Помещение переоборудовали, учитывая потребности инвалидов. Так, для них предусмотрено отдельное окно обслуживания, убраны пороги.

Кроме того, рабочее место начальника теперь расположено рядом с операторами, чтобы он смог оперативно подключиться к обслуживанию посетителей. "Мы старались создать современную комфортную обстановку как для посетителей почты, так и для наших сотрудников", - отметил представитель компании Максим Костин.

Ремонт начался в октябре 2019 года, на порядок обслуживания жителей города работы не повлияли.

"Почта России" и правительство Чукотского автономного округа договорились о развитии почтовой логистики внутри региона во время IV Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке в сентябре 2018 года.