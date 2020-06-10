В Приморье первыми после ограничений откроются гостиницы с классификацией "звездности"

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Гостиницы в Приморье, которые до снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений пройдут классификацию "звездности", начнут работать в первую очередь. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков.

"Возобновление работы туробъектов в Приморье будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Первыми откроются гостиницы, которые прошли классификацию. Многие из отелей эту процедуру уже прошли, базы отдыха только начали эту работу. Однако на первоначальном этапе речь идет только о гостиницах. Базы отдыха, хостелы и другие места размещения будут открываться по мере снятия противоэпидемических ограничений", - сказал Шестаков.

По его словам, задача региональных властей - организовать все мероприятия по классификации объектов размещения туристов. "Дальнейшие шаги будут во многом зависеть от активности и ответственности компаний, предлагающих турпродукты", - подчеркнул зампред краевого правительства.

Классификацию объектов туристической индустрии проводит Приморский центр сертификации. Во время проверки специалисты сверяют соответствие зданий техническим требованиям, оценивают количество и качество услуг, номерной фонд и квалификацию персонала. В итоге предприниматель получает свидетельство о классификации на три года, в котором предусмотрено шесть категорий "звездности" - от "без звезд" до "пять звезд".

Ранее губернатор Олег Кожемяко заявлял, что при благоприятной эпидемиологической ситуации в середине июня возможно возобновление деятельности ряда объектов туристической инфраструктуры. Глава региона поручил главам муниципалитетов к началу сезона сформировать реестр объектов и территорий, отдыхать на которых будет безопасно.

С 10 июня руководители гостиниц, прошедших обязательную классификацию, могут подавать уведомления в агентство по туризму Приморского края о готовности возобновить свою деятельность. Руководитель агентства Владимир Щур уточнил, что классификацию уже прошли 94 гостиницы в 15 муниципальных образованиях Приморья.