Суд в Миннесоте не признал групповым иск к властям за нападения на журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в американской Миннесоте отказался признать групповым иск, который был подан к местным властям в связи с тем, что во время протестов и беспорядков на территории штата имели место случаи нападения на журналистов. Об этом говорится в постановлении, поступившем во вторник в электронную базу суда.

Иск был подан 2 июня, в частности, от лица Американского союза защиты гражданских свобод, журналиста Джареда Гойетта и профсоюза работников СМИ. В числе ответчиков были указаны власти города Миннеаполис, полиция штата Миннесота, а также ряд его управлений, отвечающих за поддержание порядка. В иске отмечалось, что сотрудников СМИ, которые освещали происходившие в штате протесты и беспорядки, задерживали без достаточных оснований. Они якобы "подвергались запугиванию и нападениям" со стороны сотрудников полиции.

Истцы ходатайствовали о том, чтобы иск был признан групповым. В этом случае потерпевшими могли бы признать всех журналистов, которые освещали протесты в Миннесоте в конце мая и начале текущего месяца и подверглись нападкам. Это могло бы повысить шансы на положительный для истцов исход разбирательства, а также на то, что по его итогам были бы внесены изменения в законодательство штата.

Судья Вильгельмина Райт отказалась удовлетворить это ходатайство. Она констатировала, что требуется провести всесторонний анализ обстоятельств дела прежде, чем признавать иск коллективным. Кроме того, она отказалась ввести временные ограничения, призванные защитить журналистов от жестокого обращения со стороны властей Миннесоты. По мнению судьи, истцы не смогли доказать необходимость такого запрета.

В исковом заявлении, в частности, описаны десятки случаев, когда журналистов задерживали, несмотря на то, что они подтверждали свой статус сотрудников СМИ. Против них применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Истцы требуют, чтобы власти штата более не допускали подобных нарушений. Они также настаивают на том, что ответчики должны выплатить всем потерпевшим компенсации. Их размер пока не уточняется.

Посольство РФ в США ранее заявило, что считает неприемлемым применение американскими властями специальных средств, в том числе резиновых пуль и слезоточивого газа, по отношению к журналистам, освещающим проходящие в стране протесты.

Демонстрации в США

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.