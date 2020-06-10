СМИ: союз женщин КНДР провел митинг, осудив Сеул за отправку агитационных листовок

ПХЕНЬЯН, 10 июня. /ТАСС/. Социалистический союз женщин КНДР на массовом митинге в Пхеньяне осудил Южную Корею за отправку на территорию народной республики агитационных листовок. Об этом сообщила в среду центральная газета КНДР "Нодон синмун".

"9 июня состоялась акция протеста членов Социалистического союза женщин Кореи, которые осудили действия властей Южной Кореи и перебежчиков из КНДР, - отмечается в статье. - Выступавшие на митинге признали, что под эгидой южнокорейских властей перебежчики осмеливаются оскорблять наше высочайшее достоинство и осквернять священную основу нашей нации, что в КНДР расценивается как страшное и необычайно тяжкое преступление".

Как отмечает газета, участники акции протеста поддержали недавнее решение властей КНДР разорвать все контакты с Южной Кореей, заявив, что "вся страна пылает от ярости".

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в качестве ответной меры на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшая здание ЦК Трудовой партии Кореи и резиденцию президента Республики Корея.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии коронавирусной инфекции личные встречи были заменены на общение по телефону.