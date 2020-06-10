WP: в некоторых американских штатах резко выросло число госпитализированных с COVID-19

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Число госпитализированных пациентов, у которых диагностирован коронавирус нового типа, резко увеличилось в ряде американских штатов за последние две недели. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post .

Речь идет о Техасе, Северной Каролине, Южной Каролине, Калифорнии, Орегоне, Арканзасе, Миссисипи, Юте, Аризоне. К примеру, в Техасе, власти которого одними из первых в стране начали смягчать санитарные ограничения, с 25 мая число случаев заражения увеличилось на 36%, сейчас в больницах находится рекордное число пациентов с коронавирусом - 2 056 человек. В Аризоне по состоянию на вторник госпитализированы 1 243 пациента с коронавирусом, что на 49% больше, чем две недели назад. В Арканзасе число госпитализаций за этот промежуток времени увеличилось на 88%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек. В настоящее время власти американских штатов постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.