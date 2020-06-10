В Дагестане из полевых госпиталей выписали 50 пациентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Медики выписали 50 пациентов с коронавирусом, которые проходили лечение в полевых мобильных госпиталях Минобороны РФ, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск Республики Дагестан, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства.

"С 23 мая военные врачи госпитализировали более 120 жителей труднодоступных районов республики, 50 из которых прошли курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что остальные пациенты находятся на стационарном лечении и продолжают получать необходимую медпомощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей.

Медицинскую помощь жителям Дагестана оказывают более 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов. Для оказания помощи населению в распоряжении имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.

Дагестан занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 6 077 случаев заражения, 4 611 человек выздоровели, 309 умерли. В республике развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя Минобороны РФ общей вместимостью на 200 коек.