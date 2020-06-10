В Якутске 13 июня объявили санитарным днем в оптовых базах

ЯКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Якутии объявили санитарный день для оптовых баз в Якутске в предстоящую субботу, 13 июня. Об этом сообщил на брифинге в среду глава региона Айсен Николаев.

Ранее в выходные две недели подряд в Якутске ограничивали транспортное движение и работу магазинов. По всему городу прошла санитарная очистка.

"У нас определенная стабилизация [в Якутске] есть за последнюю неделю. Это как раз в том числе результат тех действий, которые были приняты оперативным штабом республики и города в части введения определенных ограничительных мер по торговле. С учетом данной ситуации мы посчитали нужным в эту субботу, 13 июня, объявить санитарный день для оптовых баз. Думаю, закрывать все магазины не надо в субботу и воскресенье, но для оптовых баз, где требуются постоянные санитарная обработка, дезинфекция, суббота должна выходным днем стать", - сказал Николаев.

В Якутске за прошедшие сутки выявлены 64 случая заражения коронавирусом. По данным властей, 78% всех случаев заражения - жители Якутска.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. В Якутске продлен до 14 июня режим полной самоизоляции. В городе действует обязательный масочный режим. Жителям республики запрещено передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение. Перевозки пассажиров водным транспортом на реках Якутии также ограничены.

Всего регионе зарегистрировано 2 753 случая коронавируса, выздоровели 1 511 человек, умерли 17. Состояние 16 пациентов оценивается как тяжелое, двое - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).