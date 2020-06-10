Клинические испытания вакцины от коронавируса в Испании могут начаться осенью

МАДРИД, 10 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Клинические испытания испанской вакцины от нового коронавируса могут начаться осенью 2020 года. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил министр науки и инноваций королевства Педро Дуке.

"В Испании в настоящее время ведется разработка 10 проектов вакцин", - поделился глава ведомства. По его словам, команда специалистов под руководством вирусолога Мариано Эстебана из Национального центра биотехнологии уже проводит испытания одного препарата на мышах. "Если они (результаты - прим. ТАСС) будут удовлетворительными, ожидается, что клинические испытания могут начаться осенью, - добавил министр. - Ожидается, что доклинические испытания нескольких других [вакцин] начнутся до конца года".

"Я верю, что мы сможем получить вакцину в достаточном количестве в течение 2021 года, - отметил он. - Однако успех не гарантирован: существует много заболеваний, вакцину от которых не удалось разработать". "Но это правда, что никогда еще не было так много исследований в исследовательских организациях, университетах или компаниях, - добавил глава ведомства. - В настоящее время в лабораториях по всему миру разрабатывается около 180 проектов по производству вакцин от SARS-CoV-2 (цифровой код - название нового коронавируса - прим. ТАСС)".

Дуке объяснил, что до настоящего момента для утверждения новой вакцины требовалось несколько лет. Министр добавил, что сейчас при пандемии коронавируса регулирующие органы пытаются действовать быстрее. "Одним из рисков [из-за спешки при разработке] <...> является наличие вакцины, которая произведена и готова, но недостаточно проверена и в дальнейшем не работает", - заявил глава ведомства.

"Испания выступает за установление сотрудничества со всеми странами [при поиске вакцины] и, конечно же, с Россией, - отметил он. - С самого начала этого кризиса мы выступали за открытый доступ к полученным результатам. Это общая проблема, и мы все должны сотрудничать, чтобы ее решить". Кроме того, Дуке признал, что в Испании может произойти повторная вспышка заболевания. "Если снова заразится много людей, мы будем уже намного лучше готовы", - добавил министр.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено около 242 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.