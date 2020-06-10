В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мороженое

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Качественное мороженое должно иметь равномерную окраску и при вынимании из морозилки откалываться, а не размазываться. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по выбору мороженого, опубликованых в среду на сайте ведомства.

"Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. "Оттенки белого" зависят от процента жирности: чем он выше, тем "желтее" цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, - это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок", - говорится в сообщении.

Кроме того, вынутое из морозилки мороженое должно откалываться, а не размазываться. Такая деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое размораживали и повторно замораживали, это негативно сказывается не только на вкусе, но и на его безопасности, отмечают в ведомстве. "Первый признак повторного замораживания - это ощущение "песка", вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°С, и именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника. Всегда обращайте внимание на срок годности, если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки", - поясняют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что при производстве мороженого допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие. Вес порции должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах.