Вывозной рейс из Армении доставил 121 россиянина в Краснодар

"Сегодня в 09:00 в Краснодар прибыл вывозной рейс из Еревана АК "Авиакомпания Армения". Борт Boeing 737-500 доставил на родину 121 гражданина России <…>", - сказали в пресс-службе.

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Самолет, на борту которого находится 121 гражданин России, прибыл из Еревана в Краснодар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Там уточнили, что большинство прибывших - жители Краснодарского края. Две небольших группы россиян будут отправлены в Ростовскую область и Республику Адыгея.

"Все пассажиры, прибывающие в Краснодарский край, проверяются на предмет заболевания коронавирусом и оснований пребывания в крае на самоизоляции по месту жительства", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, сегодня воздушное судно вылетит в обратном направлении - из аэропорта Краснодар в столицу Армении. В Ереван отправятся 124 человека - граждане Армении.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.