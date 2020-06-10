СМИ: японский педиатр Кавасаки, открывший одноименный синдром, умер на 96-м году жизни

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Педиатр Томисаку Кавасаки, который в 1967 году первым описал названный впоследствии в его честь детский воспалительный синдром, умер в Японии на 96-м году жизни. Об этом в среду сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, педиатр умер от естественных причин, связанных с его преклонным возрастом.

Синдром Кавасаки характеризуется воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела пациента.

15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на выявленные в Европе и Северной Америке воспалительные случаи у детей, напоминающие некоторыми чертами синдром Кавасаки. 7 мая телеканал CBS со ссылкой на представителя управления здравоохранения Нью-Йорка Димитра Даскалакаиса сообщил, что подобные симптомы могли проявляться у детей, после того как они переболели вызываемым новым коронавирусом заболеванием в легкой форме.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,2 млн человек, более 410 тыс. умерли.