Суд в Уфе оштрафовал интернет-портал на за фейк о коронавирусе

УФА, 10 июня. /ТАСС/. Судья Ленинского района Уфы оштрафовал интернет-портал ProUfu за публикацию недостоверной информации о подготовке мэрией города 1 тыс. мест захоронения для умерших от коронавирусной инфекции. Сумма штрафа составила 60 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в объединенной пресс-службе судов республики.

В апреле портал опубликовал статью о подготовке на кладбищах Уфы 1 тыс. мест для умерших от коронавируса. При этом первоначальную публикацию на эту тему выпустило издание "Коммерсант-Уфа" со ссылкой на источники в комбинате спецобслуживания Уфы. Позднее оно получило уведомление Роскомнадзора с требованием удалить публикацию, мэрия Уфы опровергла информацию о подготовке могил.

"Мировой судья судебного участка номер 2 по Ленинскому району Уфы привлек к административной ответственности главного редактора "Интернет-издания ProUfu.ru" за публикацию недостоверной общественно значимой информации, назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе.