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В России выявили 8,4 тыс. новых случая заражения коронавирусом. Это минимум за две недели

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в среду 8 404, это самый низкий показатель за две недели. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Всего в России 493 657 человек заразились коронавирусом.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 216 и составляет 6 358. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 783. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в РФ.

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