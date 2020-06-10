Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до единицы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России снизился в среду на 0,01, до единицы. В Москве этот показатель опустился сразу на 0,07 - до 0,87, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сразу в семи из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится на уровне ниже единицы. Помимо столицы это Подмосковье (0,99), Санкт-Петербург (0,88), Нижегородская область (0,93), Дагестан (0,84), Свердловская область (0,88) и Калужская область (0,97). Для Дагестана показатель среды стал самым низким с 19 мая. В Тульской и Ростовской областях коэффициент фиксируется в районе 1, в Красноярском крае - 1,08.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.