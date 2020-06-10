Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров в больницах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уральский приборостроительный завод (входит в КРЭТ Ростеха) отзывает аппараты для искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, следует из информационного письма Росздравнадзора, опубликованного на сайте ведомства.

"Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" производства АО "Уральский приборостроительный завод", Россия,<...> срок действия не ограничен, [Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения] сообщает об отзыве медицинского изделия", - говорится в письме.

Ранее в КРЭТ ТАСС сообщили, что концерн дополнительно проверит произведенные после 1 апреля аппараты "Авента-М". Испытания аппаратов будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях. В ряде случаев проверки будут проведены в больницах совместно с медицинским персоналом - для оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации.

Как говорится в письме, подписанном временным директором Уральского приборостроительного завода Александром Морозовым, завод решил провести обязательные проверки на функциональность и безопасность, по итогам которых направит больницам результаты, а также документы, подтверждающие возможность обращения аппаратов.

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор остановил обращение в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе КРЭТа в период с 1 апреля. КРЭТ заявил, что продолжает выпуск аппаратов.

Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен был поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд рублей. При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина. Жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. По данным Росздравнадзора, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары.