Астраханские власти готовятся открыть автошколы, музеи и разрешить прогулки на набережной

Шестнадцатого мая Астраханская область перешла на первый этап снятия ограничений, в регионе отменили пропускной режим, а также возобновили работу предприятий сферы услуг и непродовольственной торговли.

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Астраханской области готовятся возобновить работу автошкол, центров дополнительного образования, а также некоторых учреждений культуры. Эту возможность обсудят на заседании регионального оперативного штаба 11 июня, сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора региона.

"На заседании обсудили возможность открытия автошкол и центров дополнительного образования для проведения индивидуальных занятий. Также предполагают открыть некоторые учреждения культуры. При этом для них подготовлены новые правила работы", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что решение будет принято оперативным штабом 11 июня.

В библиотеках, отметили в администрации, будет налажено бесконтактное обслуживание посетителей, а музеи можно будет посетить по предварительной записи группой не более пяти человек. Также с 11 июня будут разрешены тренировки профессиональных спортсменов и уличные занятия спортивных групп.

"С 12 июня Игорь Бабушкин предложил разрешить прогулки в парках и на набережной, а вот открытие детских садов и кинотеатров члены штаба посчитали преждевременным", - добавили в пресс-службе.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 2 586 случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии выздоровели 1 448 человек, 23 пациента умерли. Коэффициент распространения коронавируса составляет 0,91.