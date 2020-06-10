KFC откроет в Москве свой первый цифровой ресторан с роборукой для выдачи заказов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. KFC откроет в Москве после снятия ограничений на работу заведений общественного питания свой первый цифровой ресторан с бесконтактной отплатой и роборукой для выдачи заказов, говорится в сообщении компании.

"В ответ на новые вызовы времени KFC готовит к открытию свой первый в мире "ресторан будущего", в основе концепции которого - минимизация контактов внутри помещения. Бесконтактное обслуживание обеспечивается за счет отсутствия традиционных касс с кассирами (вместо них digital-киоски), а также при помощи бесконтактной автоматизированной зоны выдачи заказов и системы биометрической идентификации для оплаты и получения заказов. Новый ресторан также станет инкубатором инновационных идей и digital-решений для KFC", - говорится в сообщении. Ресторан, расположенный в районе станции метро "Бутырская" в Москве сможет начать принимать гостей в июне, после снятия соответствующих ограничений для заведений общественного питания (с 16 июня для летних веранд и с 23 июня для ресторанов). В случае успеха цифровые решения будут внедряться в других ресторанах сети.

Все заказы в новом ресторане будут производиться только через digital-киоски. Оплатить заказ в ресторане посетитель теперь сможет тремя бесконтактными способами (на выбор гостя) - с помощью системы биометрической идентификации, банковской карты или телефона, поддерживающего технологии Apple Pay или Android Pay. Если гостю нужна помощь, он может обратиться к хостес или позвать менеджера ресторана через специальный SOS-киоск. Желающие оплатить заказ наличными также смогут это сделать с помощью специального терминала.

В новом ресторане будет частично открытая кухня: гости смогут наблюдать, как формируются заказы, как они движутся по конвейерной ленте, а затем с помощью специальной роборуки помещаются в ячейку, где он хранится не более 10 минут. "Ячейка открывается автоматически с использованием системы распознавания лиц, которая также установлена на аппараты автоматического розлива горячих напитков. Таким образом, первые руки, которые коснутся свежеприготовленной курицы, - это руки гостя", - отметили в KFC.

В ресторане будет представлено полное меню KFC за исключением мороженого в рожке, пива и Шеф Лимонада. В ресторане также будет предусмотрена возможность заказа с помощью функции click & collect, когда гость оформляет заказ в мобильном приложении KFC, а забирает его в указанное время из соответствующей ячейки в ресторане. "Вместе с нашими гостями мы будем тестировать самые передовые и интересные идеи и решать, какие из них будут внедряться в других ресторанах сети, преображая ее целиком. Кроме того, наш "ресторан будущего" станет ответом на вызовы новой реальности, где обеспечение безопасности и сокращение количества контактов становятся важным фактором современного гостеприимства и гарантом стабильности бизнеса", - отметила генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова, слова которой приводятся в сообщении.

В компании также отметили, что в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в "ресторане будущего", как и в остальных более чем 930 ресторанах сети, будут приняты повышенные санитарно-гигиенические меры для обеспечения безопасности гостей и сотрудников: в зоне digital-киосков будет нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, на стульях будут размещены специальные знаки, предупреждающие посетителей о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 м, столы будут дезинфицироваться после каждого гостя, а киоски самообслуживания и другие поверхности, до которых часто дотрагиваются гости - раз в 30 минут.