Ростовская область на голосовании по конституции определит приоритетные цели для поддержки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Жители Ростовской области во время голосования по поправке к Конституции РФ смогут выбрать приоритетные для региона задачи, на решение которых необходимо направить финансирование в первую очередь. Об этом в среду сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Решение о новых мерах поддержки мы принимали совместно с теми, кому такая помощь нужна, это было мнение специалистов. И такой подход показал свою эффективность. Поэтому мною принято решение еще определенное количество финансовых средств выделить на решение некоторых вопросов - каких, скорее всего, определят жители области. Эта сумма составляет 500 млн рублей", - сказал он в ходе отчета о деятельности правительства региона.

Как сообщил губернатор, будет сформирован перечень из 10 задач, на решение которых будут направлены средства, при этом наиболее приоритетные смогут выбрать сами жители. "В результате мы должны определить перечень из десяти конкретных задач или тем, на решение которых направим эти средства. Выберем три приоритетных, и это уже сделают жители нашей области во время голосования, например по поправкам в Конституцию, когда многие могут высказать свою позицию по той или иной теме. Средства пойдут на решение задач, которые наберут максимальное число голосов жителей Ростовской области", - уточнил Голубев.

Голубев дал поручение министрам до 15 июня представить предложения о конкретных действиях для эффективной работы после выхода из пандемии. "До 15 июня все органы исполнительной власти, министры должны представить предложения о том, что еще необходимо сделать, может быть, скорректировать для эффективной работы в новых условиях, предварительно это должно быть обсуждено с экспертным сообществом министерств", - сказал он.

Кроме того, Голубев напомнил, что для стабилизации экономической ситуации, вызванной пандемией нового коронавируса, в областном бюджете создан финансовый резерв. "Его объем превосходит 1,5 млрд рублей. Обращения о выделении зарезервированных средств поступают в мой адрес ежедневно", - отметил он.