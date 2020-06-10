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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин: Москва успешно прошла непростой период распространения коронавируса

Премьер-министр подчеркнул, что столица возвращается к нормальной жизни
'ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва успешно преодолела непростой период распространения коронавируса и уже возвращается к нормальной жизни. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

"Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно прошла этот непростой период и, поэтапно выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни", - заявил он.

В среду число выявленных в Москве случаев заражения оказалось почти в два раза меньше среднего показателя двух последних недель и примерно втрое меньше количества вылечившихся. Коэффициент распространения инфекции уменьшился сразу на 0,07, до 0,87, следует из подсчетов ТАСС.

 

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