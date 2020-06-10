Решения о дальнейшем снятии ограничений в Москве могут принять в начале июля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Решение по поводу массовых мероприятий, а также о посещении театров, спортивных мероприятий и концертных залов в Москве может быть принято в начале июля. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля", - сказал он.

Мэр отметил, что если эпидемиологическая ситуация будет позволять, то город в течение двух месяцев перейдет практически полностью к прежнему распорядку жизни. "Но при этом сохраняются жесткие требования <...> Роспотребнадзора, санитарных врачей по работе всех предприятий и организаций вне зависимости от отрасли, <...> общественного транспорта", - подчеркнул он.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

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