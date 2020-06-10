Попова: в России есть четкая тенденция к снижению темпов прироста заболеваний COVID-19

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Четкая тенденция к снижению темпов прироста случаев заражения коронавирусом наблюдается в России. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"В настоящее время в Российской Федерации продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции с четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста", - сказала Попова.

Менее четверти новых случаев в Москве

Менее четверти выявляемых сейчас в России случаев заражения коронавирусом приходится на Московский регион, сообщила Анна Попова.

"Если на 24 апреля 67% всех ежедневно выявляемых случаев приходилось на город Москву и Московскую область, а 33% - на [другие регионы] РФ, сегодня соотношение изменилось. Сегодня на Московский регион приходится 23% ежедневно выявляемых случаев, и 77% приходится на другие регионы РФ", - сказала Попова.

Выход на пиковые значения

Выход на пиковые значения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России занял в два раза больше времени, чем в других странах.

"Если сравнивать с другими государствами, которые оказались в той же непростой ситуации, где-то более серьезной, то в Российской Федерации до пиковых значений ежесуточной регистрируемой заболеваемости ушло четыре инкубационных периода - более 50 дней, в других странах это было два максимум инкубационных периода. То есть рост был более быстрый, что называется взрывной и уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах были практически в два раза выше, чем в Российской Федерации", - сказала Попова.

Снижение среднесуточного темп роста

Среднесуточный темп роста числа заразившихся коронавирусом снизился в России до 1,7%.

"17 марта среднесуточный темп составлял почти 30%, на 21 апреля - 14%, на 10 мая - 7%, на 10 июня он составляет 1,7%", - сказала Попова.

Иммунитет к коронавирусу почти у 14% из 650 тыс. россиян

Тестирование выявило иммунитет к коронавирусу почти у 14% из 650 тыс. прошедших обследование россиян.

"Защитные титры имеют почти 14% от общего количества протестированных в РФ. <...> Там, где мы проводим эти исследования системно, мы видим удвоение числа людей, которые эти титры имеют. То есть после встречи с вирусом формируется иммунитет достаточно на высоких цифрах. И этот иммунитет формируется в течение как минимум четырех инкубационных периодов - 48 дней и чуть больше", - сказала Попова.

Лучший иммунитет у детей

Иммунитет к коронавирусу лучше всего вырабатывается у детей - антитела нашли почти у 20% обследованных, сообщила Анна Попова.

"Один из первых результатов, который мы видим, - что лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей до 17 лет процент иммунных [составил] почти 20%. У людей от 18 до 64 лет - это 14%. А вот у людей 65 и старше - всего 11%", - сказала Попова.

На первый этап снятия ограничений из-за коронавируса уже перешел 41 регион РФ, еще 6 готовы ко второму.

Между началом этапов снятия ограничений из-за коронавируса должно быть не менее 14 дней.