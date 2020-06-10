Приложения для контроля зараженных и патрульные дроны. Как коронавирус изменил технологии

Власти в разных государствах ввели контроль за гражданами с помощью приложений — таких, которые следят за тем, где находится пользователь, требуют отчеты и дают возможность, например, получать какие-либо госуслуги. Вот какие приложения и штрафы введены в мире.

Дроны с камерами и микрофонами, которые следят за людьми, стали запускать в городах и деревнях Китая в январе 2020 года. Даже сценаристы киберпанк-фильмов не догадались, что в мире будущего может быть так (разве что в компьютерной игре Half-Life 2 были коптеры, которые следили за нарушителями порядка). Дроны, оснащенные громкоговорителями, запускали чиновники или полицейские, с помощью камер замечали тех, кто вышел прогуляться без маски, затем коптер зависал над головой нарушителя, и через динамик на него обрушивались замечания. Посмотреть, как это работало, можно в этом ролике.

Вообще Китай впереди других стран по использованию разнообразных технологий для борьбы с пандемией. Позже там появились дроны с тепловизорами, которые могли измерять температуру людей в толпе без непосредственного контакта. А в автобусах ставили "умные" термометры: стойки с тепловизором и камерами, распознающими лица (кстати, алгоритмы узнавали людей и в масках). Человек заходит в автобус и проходит сканирование у стойки. Система сообщит, если у него повышенная температура, и запомнит данные, и после ответственные лица могут проследить, отправились ли вы в больницу.

Приложения, чтобы следить за собой

Во время пандемии коронавируса ВОЗ советует реже бывать на улице, чаще мыть руки и не трогать лицо. Не трогать лицо — трудная задача, это не какая-то плохая привычка, а природный рефлекс. В среднем человек тянется к лицу 16 раз в час и не замечает этого. Но можно замечать, например, с помощью этого сайта, там нейросеть следит за вами через камеру и сообщает, когда вы пытаетесь потрогать лицо. Еще есть браслет Immutouch — он следит за вашими движениями с помощью акселерометра и вибрирует, когда вы тянетесь к лицу.

Роботы (обследуют, привозят еду и убивают бактерии)

Пандемия подтолкнула развитие робототехники. В Китае на улицах ставили роботов, которые измеряют температуру прохожих в толпе. Первого пациента, госпитализированного с коронавирусом в США, обследовал робот, оснащенный камерой, микрофоном и стетоскопом. В режиме реального времени им управлял глава инфекционного отделения в больнице в Вашингтоне. В момент обследования он находился за стеклом изолятора (вы видели примерно такие изоляторы в сериале "Доктор Хаус").

Роботы-тележки Leatle Peanut развозили еду во время карантина. Аналогично такие сервисные роботы развозили лекарства в больницах. Есть роботы-комбо: в больнице Шеньяна они проверяют температуру, идентифицируют посетителей и пациентов, проводят дезинфекцию.