Приложения для контроля зараженных и патрульные дроны. Как коронавирус изменил технологии

Приложения для слежки за населением
Власти в разных государствах ввели контроль за гражданами с помощью приложений — таких, которые следят за тем, где находится пользователь, требуют отчеты и дают возможность, например, получать какие-либо госуслуги. Вот какие приложения и штрафы введены в мире.
- В Сингапуре работает мобильное приложение Trace Together, отслеживающее контакты людей, зараженных COVID. За нарушение карантина — штраф и лишение свободы. Один из нарушителей — 22-летний Тай Чун Шен, ему грозит тюремное заключение до шести месяцев и штраф в 10 тыс. сингапурских долларов (около 512 тыс. рублей).
- В Южной Корее — приложение Corona 100 m, где пользователи видят места, которые посещали больные COVID-19, оно же сообщает, когда больные нарушают карантин. 14 апреля арестовали первого нарушителя: 68-летнему жителю Сеула грозит год тюрьмы и штраф в размере 10 млн корейских вон (около 600 тыс. рублей).
- В Австралии приложение COVIDSafe отслеживает контакты и перемещения больных COVID-19. Житель Перта Джонатан Дэвид за неоднократное нарушение карантина приговорен к шести месяцам тюрьмы и оштрафован на 2 тыс. австралийских долларов (около 95 тыс. рублей).
- В Израиле действует приложение "Маген" ("Щит"), оно отслеживает перемещения телефона и сообщает, пересекался ли владелец с зараженными. Житель города Калансаве за третье нарушение карантина оштрафован на 5 тыс. шекелей (более 100 тыс. рублей).
- В Ньюкасле (Великобритания) женщину, нарушившую карантин (она пошла погулять на вокзал), суд оштрафовал на 650 фунтов стерлингов (почти 60 тыс. рублей).
- В Сальвадоре нарушителей арестовывают так часто, что недавно Верховный суд заявил о перегрузке системы наказаний.
- В Польше работает приложение "Домашний карантин", оно похоже по функциям на московский "Социальный мониторинг". Штраф для нарушителей — до 30 тыс. злотых (478 тыс. рублей).
- В Москве для отслеживания больных COVID-19 и людей с симптомами ОРВИ на карантине есть приложение "Социальный мониторинг". На данный момент москвичи нарушили режим карантина для больных COVID-19 и ОРВИ 61 тыс. раз. Штраф за нарушение режима карантина в Москве — 15–40 тыс. рублей, режима самоизоляции (когда здоровый человек без пропуска пошел просто погулять по улице, а не в магазин, аптеку и выгулять собаку) — 1–30 тыс. рублей, за нарушение правил города (масочный режим, в частности) — 4–5 тыс. рублей. В тюрьму никого не посадили.
Патрульные дроны
Дроны с камерами и микрофонами, которые следят за людьми, стали запускать в городах и деревнях Китая в январе 2020 года. Даже сценаристы киберпанк-фильмов не догадались, что в мире будущего может быть так (разве что в компьютерной игре Half-Life 2 были коптеры, которые следили за нарушителями порядка). Дроны, оснащенные громкоговорителями, запускали чиновники или полицейские, с помощью камер замечали тех, кто вышел прогуляться без маски, затем коптер зависал над головой нарушителя, и через динамик на него обрушивались замечания. Посмотреть, как это работало, можно в этом ролике.
Вообще Китай впереди других стран по использованию разнообразных технологий для борьбы с пандемией. Позже там появились дроны с тепловизорами, которые могли измерять температуру людей в толпе без непосредственного контакта. А в автобусах ставили "умные" термометры: стойки с тепловизором и камерами, распознающими лица (кстати, алгоритмы узнавали людей и в масках). Человек заходит в автобус и проходит сканирование у стойки. Система сообщит, если у него повышенная температура, и запомнит данные, и после ответственные лица могут проследить, отправились ли вы в больницу.
Приложения, чтобы следить за собой
Во время пандемии коронавируса ВОЗ советует реже бывать на улице, чаще мыть руки и не трогать лицо. Не трогать лицо — трудная задача, это не какая-то плохая привычка, а природный рефлекс. В среднем человек тянется к лицу 16 раз в час и не замечает этого. Но можно замечать, например, с помощью этого сайта, там нейросеть следит за вами через камеру и сообщает, когда вы пытаетесь потрогать лицо. Еще есть браслет Immutouch — он следит за вашими движениями с помощью акселерометра и вибрирует, когда вы тянетесь к лицу.
Роботы (обследуют, привозят еду и убивают бактерии)
Пандемия подтолкнула развитие робототехники. В Китае на улицах ставили роботов, которые измеряют температуру прохожих в толпе. Первого пациента, госпитализированного с коронавирусом в США, обследовал робот, оснащенный камерой, микрофоном и стетоскопом. В режиме реального времени им управлял глава инфекционного отделения в больнице в Вашингтоне. В момент обследования он находился за стеклом изолятора (вы видели примерно такие изоляторы в сериале "Доктор Хаус").
Роботы-тележки Leatle Peanut развозили еду во время карантина. Аналогично такие сервисные роботы развозили лекарства в больницах. Есть роботы-комбо: в больнице Шеньяна они проверяют температуру, идентифицируют посетителей и пациентов, проводят дезинфекцию.
Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6— China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020
В Дании есть стартап Blue Ocean Robotics3, который собирает УФ-дезинфицирующих роботов UVD. Эти роботы появились не из-за коронавируса. Еще в 2019 году стартап взял премию в области робототехники IERA Awards и использовался более чем в 40 странах. Но в разгар эпидемии разработка стала популярнее, китайские больницы в Ухане заказали у датчан больше 2 тыс. таких роботов.
В России тоже делают роботов для борьбы с коронавирусом: в недавний доклад Национальной ассоциации участников рынка робототехники вошло 30 проектов.
Promobot сделал робота для дезинфекции улиц и помещений: выглядит как тележка на больших колесах, включает резервуар с дезинфицирующей жидкостью и распылителем. Подобные разработки — роботов-дезинфекторов — представили: Сбербанк, Государственный научный центр РФ "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК), "Аврора Роботикс". А Сколковский институт науки и технологий предлагает два вида дезинфекторов: дроны и мобильные платформы. Также российские компании создают УФ-роботов — это аналог датского решения, роботов для помощи врачам и медсестрам — например, таких, которые смогут привозить или отвозить лекарства.
Видеомессенджеры...
В конце мая 2020 года капитализация сервиса Zoom превысила $50 млрд, в начале года она была на уровне $20 млрд. Сервисов для видеозвонков и групповых конференций много: такие появились в соцсетях на волне пандемии. Но Zoom — все же "лицо" этого движения: он в трендах, в мемах и в числе самых надоевших явлений на карантине. Здесь можно почитать больше про "усталость от Zoom": почему она возникает и на что влияет.
…и сервисы для снятия стресса
В самоизоляции нам сильно не хватает визуальных впечатлений, просто видеть других в метро, на работе, в кофейне — все это важно людям.
Для тех, кто плохо переживает вынужденное одиночество, есть сайт human.online (войти можно через Facebook), где предлагается провести минуту тишины в компании незнакомого человека по другую сторону экрана. Разработчики считают, что этот опыт поможет помочь справиться с социальной депривацией.