Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, направляла ли Москва официальное приглашение украинскому лидеру на парад Победы, Песков сказал: "Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось". Комментируя причину такого решения, представитель Кремля подчеркнул, что "акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ".

"Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - добавил Песков.