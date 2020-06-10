Главе МВД Колокольцеву присвоили звание почетного гражданина Пензенской области

ПЕНЗА, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Пензенской области проголосовали за присвоение звания почетного гражданина региона главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Соответствующее решение было принято в среду на сессии регионального парламента.

"Предлагается за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание "Почетный гражданин Пензенской области" Колокольцеву Владимиру Александровичу. <…> Решение принимается единогласно", - сказал спикер заксобрания Валерий Лидин.

Он отметил, что Колокольцев является уроженцем Нижнего Ломова Пензенской области, начинал свой трудовой путь на предприятиях Нижнеломовского района.

"Владимир Александрович не теряет связи с нашим регионом, оказывает содействие пензенскому землячеству, ветеранским организациям, общественным объединениям, патриотическому движению, воспитательной работе с молодежью", - добавил Лидин.

Как указано в сопроводительных материалах к законопроекту, размещенных на сайте заксобрания, с инициативой присвоения звания выступил Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области, предложение было поддержано губернатором региона Иваном Белозерцевым. В 2008 году Колокольцеву было присвоено звание почетного гражданина города Нижний Ломов.