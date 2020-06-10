"Норникель" считает неоправданно жесткой мерой задержание трех сотрудников ТЭЦ в Норильске

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала Николай Уткин назвал неоправданно жесткой мерой задержание директора ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в "Норникель") Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова по делу о разливе более 21 тыс. тонн дизтоплива в Норильске.

"Компания считает эту меру неоправданно жесткой. Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", - передала журналистам слова Уткина пресс-служба компании.

О задержании сотрудников по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия") стало известно ранее в среду. Им планируется предъявить обвинение. Ранее СК предъявил аналогичное обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Он был заключен под стражу.

Как сообщал ранее президент компании Владимир Потанин, "Норникель" в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд руб. (или 150 млн долларов).