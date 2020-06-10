Еврокомиссия приняла заявление о "дезинформационных кампаниях" РФ и КНР во время пандемии

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия утверждает, что Россия и Китай будто бы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза с начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

В документе утверждается, будто "иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире". "Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - заявила замглавы ЕК Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспарентность.

Кроме того, в документе ЕК подчеркивается, что Брюссель в борьбе с дезинформацией опровергнул мифы о коронавирусе в интернете, которые были просмотрены миллионы раз. "Еврокомиссия опровергает мифы о коронавирусе, которые были просмотрены более 7 млн раз. Европейская служба внешних действий совместно с Еврокомиссией укрепила стратегическую коммуникацию и общественную дипломатию в третьих странах, включая соседние страны ЕС", - отмечается в нем.

ЕС не впервые обвиняет РФ и Китай в проведении дезинформационных кампаний. Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, звучащие из ЕС заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Как отмечал министр, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".