За взлом системы онлайн-голосования в Москве в ходе ее тестирования заплатят 2 млн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вознаграждение для хакеров, которые смогут взломать систему онлайн-голосования в Москве в ходе ее тестирования перед общероссийским голосованием по поправкам к конституции, составит 2 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что тестирование московской системы дистанционного голосования планируется провести после 12 июня. По его словам, вопросы и бюллетень для такого тестирования пока не утверждены.

"Вознаграждение за взлом системы онлайн-голосования в ходе ее тестирования - 2 млн рублей. Дарители - мои друзья и фанаты электронного голосования", - сказал Венедиктов.

Для хакеров, которые тестировали систему электронного голосования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, в случае взлома было объявлено вознаграждение в 2 млн рублей. Так как взломать систему не удалось, деньги были заплачены специалистам, которые указали на слабости системы. По словам Венедиктова, разделение вознаграждения между экспертами, указавшими на уязвимости системы, возможно и в этот раз. "Сегодня рабочая группа обсуждает "параметры взлома", - прокомментировал он.

Эксперимент по электронному голосованию был проведен в трех из 45 одномандатных округов Москвы на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не произошло взлома, а атаки хакеров были успешно отражены.

О голосовании

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Ранее в понедельник Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.