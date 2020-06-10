Жители новгородских Боровичей запустили интерактивный "Маршрут Победы"

ТАСС, 10 июня. Жители моногорода Боровичи в Новгородской области разработали и запустили интерактивный "Маршрут Победы", который проходит через места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. В частности, маршрут проложен через Свято-Духов монастырь, педагогический комплекс и районную библиотеку, на территории которых в годы войны были открыты госпитали, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В населенном пункте Боровичи Новгородской области, имеющем статус моногорода, появился интерактивный "Маршрут Победы". К проекту Фонда развития моногородов присоединился город Боровичи. Акция приурочена к объявленному президентом России году памяти и славы. Всего на онлайн-карту Боровичей нанесено шесть военно-исторических объектов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, первой точкой маршрута стала Боровичская центральная районная больница. В годы войны в ней располагался госпиталь. Сейчас на территории больницы каждый год проходит акция с участием студентов-медиков, которые чествуют ветеранов медицинской службы и вспоминают о героической роли сестер милосердия в годы Великой Отечественной войны.

"Далее маршрут пролегает через Боровичский педагогический колледж и Свято-Духов монастырь, на территории которых также располагался госпиталь. Знаковым объектам маршрута стал Дом культуры "Боровичский комбинат огнеупоров", в котором 25-27 июня 1941 года состоялось формирование полков 177-й стрелковой дивизии. Заключительными точками маршрута стали музей истории города Боровичи и Боровичского края, а также мемориал "Вечный огонь", - говорится в сообщении пресс-службы.