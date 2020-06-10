Участники донорских акций в Пермском крае сдали почти 240 литров крови

ПЕРМЬ, 10 июня. /ТАСС/. Почти 500 человек изъявили желание стать участниками Всероссийской донорской акции #МыВместе и "Неделя донорства" в Пермском крае, из них по медицинским показаниям кровь смогли сдать 380 человек. За три дня удалось собрать почти 240 литров крови, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Пермской краевой станции переливания крови.

"Пришли 476 [человек], сдали [кровь] 380 доноров за три дня. [Заготовлено] 237,9 литров донорской крови. Во время обследования могут быть выявлены противопоказания, поэтому не все, кто приходят, сдают", - сказали в пресс-службе.

Присоединился к акции и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. "Поддержал неделю донорства в Пермском крае и впервые сдал кровь. После возобновления плановых операций у медучреждений увеличивается потребность в компонентах донорской крови, а сейчас у нас резкое снижение записи жителей на сдачу", - написал он в своем Instagram. Махонин также отметил, что процесс проходит с соблюдением всех мер безопасности, и призвал жителей также стать донорами.

В середине марта Пермская краевая станция переливания крови сообщила о дефиците донорской крови и снижении числа желающих ее сдать из-за ситуации с распространением коронавируса, проблема усугубилась после введения 2 апреля режима всеобщей самоизоляции. Было принято решение разрешить пермякам выходить из дома для сдачи крови, тогда число доноров возросло почти в пять раз, и проблема на ближайший месяц была решена почти на 100%. Но в мае явка доноров упала в 1,5 раза, заготовки крови - до 70 литров в день, что не покрывает в полной мере потребности больниц. Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края нужно не менее 200 доноров в день.