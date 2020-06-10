В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в среду вице-губернатор города Евгений Елин.

"Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг, это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные", - сказал Елин на онлайн-конференции о мерах региональной государственной поддержки малого и среднего бизнеса города в постэпидемиологический период.