{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

В городе также намерены разрешить работу мастерских по ремонту обуви, химчисток и прачечных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в среду вице-губернатор города Евгений Елин.

"Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг, это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные", - сказал Елин на онлайн-конференции о мерах региональной государственной поддержки малого и среднего бизнеса города в постэпидемиологический период.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
75-летие Победы
Жители новгородских Боровичей запустили интерактивный "Маршрут Победы"
Он проходит через Свято-Духов монастырь, педагогический комплекс и районную библиотеку, на территории которых в войну работали госпитали
Читать полностью